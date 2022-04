SIRENE ED ELICOTTERI / ARRESTI ALL'ALBA NEL TERAMANO

Sarebbero sei o otto gli arresti eseguiti, all'alba di oggi, dalla Questura di Teramo nell'ambito di una grande operazione antidroga portata a termine sulla costa teramana. Si tratterebbe di ordini di custodia cautelare legati ad un grosso giro di spaccio tra le Marche e l'Abruzzo. A finire in manette sarebbero stati gli esponenti di una famiglia di etnia rom già coinvolta in passato in sanguinosi fatti di cronaca

ALLE 11,30 CONFERENZA STAMPA DELLA QUESTURA