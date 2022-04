VIDEO / VIA FRATELLI GRUE...UNA STRADA CHE NESSUNO CONOSCE: PROTESTANO QUATTRO FAMIGLIE

C'è una strada a Teramo, incastrata tra via Flajani e l'ospedale di Villa Mosca, sconosciuta ai più, amministrazione comunale compresa. Ritengono questo le quattro famiglie che vivono in via Fratelli Grue, una via che quasi nessuno conosce a Teramo e che lamentano l'assenza di illuminazione, sporcizia e anche la convivenza con l'eliporto del Mazzini, a due passi dalle loro abitazioni.

