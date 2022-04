Banche sempre più digital: +56% di clienti che accedono al mobile banking da app

Il digital banking, dopo la pandemia, si è sempre più diffuso. Grazie allo sviluppo di alcune funzionalità pensate dalle banche, per i clienti oggi è possibile accedere ai servizi di credito attraverso smartphone e tablet, e sono sempre di più le persone che lo fanno. Questo è quanto emerge dal decimo Rapporto annuale realizzato da Abi Lab, il Consorzio per la ricerca e l'innovazione per la banca promosso da Abi nel 2020.

+15% di clienti attivi su Mobile: i dati del rapporto Abi Lab

L'offerta digitale delle banche in risposta alle restrizioni imposte dal governo durante la crisi pandemica ha portato a una crescita del 15% di nuovi clienti attivi su piattaforma mobile, con un incremento del 56% del volume delle operazioni effettuate tramite app per smartphone e tablet. Un'accelerazione del processo digitale di grande impatto e generalizzata, che ha visto il 31% in più di accessi medi mensili per i dispositivi mobili e del 14% per l'internet banking.

Oggi la maggior parte delle banche offre ai propri clienti l'utilizzo dei servizi online e app per smartphone. Inoltre, il 40% di questi ha ampliato la propria offerta su tablet e il 16% offre questi servizi anche sui dispositivi indossabili come gli smartwatch.

L’ultima frontiera dell’Internet Banking: banche basate sull’uso di mobile app

Una spinta verso un utilizzo sempre più diffuso delle transazioni online che ha avuto un grande impatto sulle abitudini dei risparmiatori italiani. Oggi si può contare su una media di 2,6 applicazioni sviluppate per i dispositivi mobili. Oltre alle banche classiche che si sono evolute con lo sviluppo del digitale, ne esistono alcune focalizzate su determinate funzionalità. È il caso di istituti bancari basati esclusivamente sull'uso di un'applicazione per smartphone e tablet. A delineare un alto indice di gradimento di questi istituti di credito sono le opinioni positive su alcuni servizi, come Hype Next creati ad hoc per permettere ai propri clienti di operare completamente online, collegando un conto bancario alla piattaforma e poi gestirlo dalla relativa applicazione.

L’attenzione per le funzionalità legate ai pagamenti da mobile

Seppure l'accesso alle operazioni bancarie attraverso la piattaforma dei PC sia ancora il più utilizzato dai clienti, con 173 milioni di accessi, lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili ha fatto sì che questa differenza si assottigliasse sempre di più, fino ad arrivare a 171 milioni di operazioni effettuate in totale. A dominare sono le operazioni relative a bonifici e giroconti, che hanno registrato una crescita del 72%. In particolare, l'attenzione delle banche si è focalizzata sui bonifici istantanei, già offerti dal 52% del campione considerato, e dagli strumenti di gestione di finanza personale, disponibili per il 57% da app e per il 52% tramite l’internet banking, che con il Covid si è ulteriormente diffuso.

Un altro settore dunque, quello bancario, in cui il digitale sta prendendo sempre più piede, specialmente dopo la crisi innescata dall’emergenza pandemica.

GIORGIA BIANCHI