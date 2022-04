“GIOCARE ALL’ARTE” A PALAZZO MELATINO I LABORATORI DIDATTICI

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”, amava dire, citando un proverbio cinese, Bruno Munari, l’artista italiano scomparso nel 1998, attivo nel campo della pittura, scultura, design e fotografia, che ha contribuito allo sviluppo di un metodo didattico basato sull’imparare giocando.

Ispirati da questo principio la FONDAZIONE TERCAS ha inteso organizzare, nella propria sede di Palazzo Melatino (XIII sec.), il Progetto “PALAZZO MELATINO IN SCATOLA”: una serie di Laboratori Didattici gratuiti” nel corso dei quali una storica dell’arte ed una archeologa insegneranno a giocare all’arte a bambini dai 6 ai 10 anni.

“Le più recenti ricerche hanno dimostrato che l’arte gioca un ruolo essenziale, non solo nello sviluppo dei bambini, ma anche nell’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo afferma il Presidente Tiziana Di Sante.

Le attività artistiche offrono inoltre ai più piccoli l’opportunità per esprimere la propria creatività e scoprire se stessi.

Tutto questo – continua - ha ispirato la Fondazione Tercas ad ideare un’offerta formativa dedicata ai bambini che, prendendo spunto dal patrimonio d’arte di Palazzo Melatino, li conduca alla scoperta della bellezza, nel mondo ed in loro stessi.

L’augurio – conclude il Presidente Tiziana Di Sante - è che sempre più la società comprenda come prendersi cura dell’infanzia voglia dire costruire un futuro ed un mondo migliori

Da oggi, quindi, martedì 5 aprile e per ogni altro martedì pomeriggio dei mesi di aprile, maggio e giugno prossimi, dalle 15,30 alle 17,30 i bambini, in gruppi di massimo 15, verranno accolti e potranno conoscere la storia di Palazzo Melatino e le raccolte d’arte in esso custodite scoprendone i segni, i colori, le geometrie, i visi, gli alberi, i cieli, la texture, i libri, i collage, le parole, i mosaici, gli animali utilizzando materiale didattico che sarà loro consegnato in una “scatola”.

I bambini, inoltre, potranno anche sperimentare l’approccio multisensoriale all’apprendimento, in una esperienza che coinvolge tutti i sensiscoprendo che oltre a quella visiva esistono altre dimensioni sensoriali in particolare attraverso la sollecitazione del tatto seguendo in Palazzo Melatino un Percorso Multisensoriale (di alcune opere “nascoste alla vista) che è stato inaugurato il 26 novembre scorso e che sta registrando un grosso successo.

Per partecipare ai Laboratori Didattici gratuiti, è necessario prenotarsi telefonando allo 0861 241883.

Per vivere un'esperienza in totale sicurezza saranno rispettate le norme anti Covid e raccolte le adesioni fino al raggiungimento del numero massimo consentito.