A TORTORETO E' FINITO L'INCUBO DEL "T-RED", IL COMUNE CONCLUDE IL CONTRATTO CON LA DITTA

A Tortoreto il servizio del rosso semaforico è stato disattivato, per scadenza di contratto facendo tirare un sospiro di sollievo ai tanti automobilisti che sono caduti nelle grinfie delle micidiali apparecchiature di controllo (minimo 192 euro) e la penalizzazione di 6 punti detratti dalla patente. Il settore elettronico che fotografa chi passa con il rosso è stato abolito all'incrocio tra la statale 16 e viale Trieste. Finisce così un incubo per gli automobilisti. Il semaforo rosso del Lido di Tortoreto ha avuto un duplice effetto: fungere da deterrente per gli automobilisti indisciplinati e anche "arricchire" le casse comunali. Negli anni in cui l'impianto è stato in funzione sono stati introitati 550 mila euro derivanti da oltre 5 mila multe comminate. Per il futuro non è stata esclusa l'ipotesi che possa essere acquistato un dispositivo, mobile o fisso, in modo da monitorare gli incroci pericolosi.