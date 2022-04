TERAMO PIANGE IL PROFESSOR FRANCO CATENARO, GENERAZIONI DI LICEALI GLI DEVONO L'AMORE PER LA FILOSOFIA

Si è spento ad 86 anni il professor Franco Catenaro. Docente conosciutissimo in città, cultore degli studi filosofici e autore anche di libri sulla filosofia classica, per oltre 40 anni è stato punto di riferimento di intere generazioni di liceali teramani. Ha insegnato al Liceo Classico e si è occupato per un periodo di scuola nella Cgil.

Appassionato di Platone aveva pubblicato nel 2013 un libro dal titolo: "Il pensiero politico in Platone".

Scrive il figlio, Nicola, collega giornalista al quale va il nostro abbraccio: «Sei stato la mia guida, mi hai insegnato l'onestà, il rispetto, il senso di responsabilità, il coraggio, la dignità, non ti sei mai stancato di rispondere a tutte le mie domande quando ero bambino, sei stato il mio primo lettore, mi hai fatto innamorare del mare, del cielo stellato e della luna, mi hai mostrato quanto sia faticoso ma anche quanto sia bello costruire la vita insieme agli altri, mi hai regalato le ali per volare da uomo libero. Ho realizzato troppo tardi che eri il mio migliore amico ed è un dolore grande non averti più al nostro fianco. Piango, ma il mio è solo un atto di egoismo. Finalmente sei libero da un corpo diventato una prigione e ora ti immagino seduto da qualche parte, nell'universo, attorniato dai tuoi studenti, mentre ridi e scherzi e riempi l'aria della tua voce, del tuo amore e della tua saggezza. Ciao papà, fai buon viaggio, non ci sentiremo mai soli pensando a te».

Nicola aggiunge: «E’ stato un grande padre ma sopratutto un grande amico…ho scoperto in lui una persona con cui potevo realmente parlare». Viene ricordato come insegnante oltre che per la preparazione perchè aveva un metodo particolare con i suoi studenti: si calava in mezzo a loro nelle lezioni facendoli diventare protagonisti del momento.

Il professor Catenaro era malato da tempo, ma aveva combattuto con grande forza e dignità il male. Ieri sera, alle 18,20 è venuto a mancare. E' morto all'ospedale di Teramo. I funerali saranno celebrati venerdì alle 10 nella chiesa del Cuore Immacolato a Piazza Garibaldi.

Il professor Catenaro lascia tre figli: Nicola giornalista, Roberto, (quest'ultimo è titolare di un'avviata azienda: l'Acs che da lavoro a 100 persone con sede a Tortoreto) e Anna funzionario della Provincia con la moglie: Nicoletta Giannattasio insegnante di lettere alle medie, ora in pensione.