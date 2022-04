AUTO FUORI STRADA, GRAVISSIMO NOTO IMPRENDITORE TERAMANO

Spaventoso incidente lungo la statale 81, nei pressi del bivio di Garrano Basso. Un Suv Maserati, condotto da A.D.C., noto. imprenditore teramano 60enne, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Teramo, è finita fuoristrada, dapprima finendo su un fitto gruppo di piante e poi sul fondo di un fossato.

I soccorsi sono stati immediati: il personale del 118, aiutato dai vigili del fuoco, hanno raggiunto gli occupanti della macchina (a bordo c'era anche la moglie dell'imprenditore, V.C.) e li hanno assistiti, stabilizzandoli sul posto prima di trasferirli a bordo di due ambulanze all'ospedale Mazzini, entrambi in codice rosso. Le loro condizioni sono serie.

Sul posto, per il recupero dell'autovettura, è dovuta intervenire una squadra di vigili del fuoco dal comando di Ascoli Piceno con l'autogru, non essendo disponibile quella di Teramo.