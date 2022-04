PARCHEGGI DAVANTI ALLA CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS, CANZIO A VERNA: "AVEVAMO RAGIONE...IL COMUNE HA FATTO UN PASSO INDIETRO"

Ieri mattina la ditta incaricata dal Comune di ridisegnare - su ripetute segnalazioni della stessa Asp1 Teramo - la segnaletica orizzontale (necessaria dopo il rifacimento degli asfalti effettuato da 2i Rete Gas) relativa agli stalli per la sosta davanti alla Casa di Riposo “De Benedictis”, ha ripristinato i posti auto così come erano in precedenza e non più “a nastro”, cioè in fila come si stava procedendo a fare. Prendiamo atto, ma questo senza voler assolutamente scivolare in alcuna vis polemica, come l’amministrazione comunale abbia quindi riconosciuto la veridicità delle posizioni che l’Asp1 aveva espresso già nell’immediatezza, quando cioè gli stalli erano stati disegnati l’uno dietro l’altro. Si tratta, dunque, di una correzione funzionale e necessaria. Le nostre contestazioni, opposte a suo tempo in fase di realizzazione della “nuova” segnaletica dopo il ripristino degli asfalti - e rispetto alla quale l’amministrazione comunale ha fatto ora un passo indietro -, poggiavano infatti sul supporto tecnico consegnato dai nostri uffici, con la puntualizzazione che lo spazio antistante la recinzione risulta con chiarezza essere di proprietà dell’Asp1. E le classiche mattonelle segnaletiche che portano la dicitura “Proprietà privata” lo attestano. O meglio, lo hanno attestato fino a che non sono state a suo tempo ricoperte dall’asfalto, motivo per il quale si provvederà ora a ricollocarle in modo puntuale. A questo proposito non possono che amareggiare le dichiarazioni rese alla stampa in queste ore dall’assessore comunale al Traffico, Maurizio Verna, che insiste ancora nel parlare di “una proprietà privata ad uso pubblico” degli spazi in questione, come così evidentemente non è. Del resto, se invece così fosse, perché gli stalli sono stati ripristinati com’erano in precedenza invece di procedere con i “nuovi” come si era tentato di fare?. E' quanto dichiara il commissario dell'Asp 1, Roberto Canzio.