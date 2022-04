VIDEO-FOTO/ OPERAZIONE "GRANDE FRATELLO" SULLA SP3 CONTRO I "LANCIATORI" DI RIFIUTI

Operazione "Grande Fratello" lungo tutta la sp 3, la strada provinciale che collega il capoluogo alla Val Vibrata. Stamattina, a partire dalla 7.30, gli agenti della Polizia Pronviciale diretti dal tenente colonnello Fabio Di Vincenzo e coordinati dal consigliere delegato Luca Corona e dal presidente Diego Di Bonaventura, col prezioso supporto di un mezzo-ragno della Teramo Ambiente, hanno provveduto a ripulire la sp3 da sacchi di monnezza ma anche rifiuti ingombranti. Qui viene lanciato di tutto, sia a bordo carreggiata sia oltre il guard rail. Basti pensare al paraurti ritrovato stamattina, agli pneumatici, ai passeggini, alle decine e decine di bustone nere piene di scarti del settore dell'edilizia ma non solo. Sì perchè qui ai cittadini incivili si somma l'incivilità dei titolari di imprese, alcune abusive, che preferiscono conferire qui i rifiuti anzichè attivare la doverosa procedura di smaltimento. E le denunce fioccano, conferma il comadnante Di Vincenzo: "Stiamo predispondendo, su volontà del presidente Di Bonaventura, una serie di convenzioni con le Gadit" anche perchè poter gestire il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti su oltre 1500 km di strade provinciale con soli 6 agenti è impensabile (arriveranno 3 altri agenti, 2 tramite concorso e 1 tramite il sistema della mobilità da altro ente). "Il messaggio deve essere cristallino e lo rivolgono a tutti i cittadini: la Provincia ha acceso su questa sp3 un vero e proprio occhio del Grande Fratello, basta illeciti contro l'ambiente" ha annunciato Di Bonaventura. Soddisfatto il consigliere delegato all'ambiente e alla polizia provinciale, Luca Corona: "Continuiamo su questa strada, gli illeciti contro l'ambiente hanno un costo e devono comportare un costo per chi sbaglia" dichiara, richiamandosi alle sanzioni pecuniare previste e che vanno dai 300 ai 3mila euro, se non oltre in alcuni casi.

GUARDA LA SITUAZIONE DI STAMATTINA QUI