IN FIAMME IL COGENERATORE DEL CAMPO SCUOLA

Quella di oggi è una giornata impegnativa per i vigili del fuoco del Comando di Teramo che sono stati chiamati ad intervenire in due diversi incendi. Durante la prima mattina una squadra è intervenuta per spegnere un incendio di residui della combustione di materiale cippato utilizzato per alimentare il cogeneratore installato presso il Campo Scuola di Teramo. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio con gli idranti in dotazione e hanno allontanato il materiale combustibile non ancora raggiunto dalle fiamme, eliminando ogni pericolo per l'impianto ed evitando la propagazione alla vicina siepe. In serata si è sviluppato un incendio di sterpaglie a Cerchiara di Isola del Gran Sasso. I vigili del fuoco di Teramo hanno spento rapidamente le fiamme con i naspi in dotazione ai mezzi operativi inviati sul posto, evitato che l'incendio potesse espandersi in modo incontrollato.