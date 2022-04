RAPINA UNA DONNA DELLA BORSA E SCAPPA, INSEGUIMENTO PER LE VIE DEL CENTRO

Rapina un'anziana che cade e si ferisce al volto, poi scappa con il magro bottino di una borsa con pochi spiccioli. E' caccia aperta al giovane che attorno alle 17 di ieri, nella trafficata zona di corso Porta Romana, all'angolo con largo Antonio Tancredi, ha aggredito una 82enne teramana che camminava sul marciapiedi, per strapparle la borsetta che aveva con sè.

Lo scippo tramutatosi in rapina con il ferimento della vittima, si è verificato in pochi attimi e sotto gli occhi di tanti probabili testimoni che con le loro auto transitavano lì, dove c'è l'uscita del tunnel dello svincolo di Teramo ovest del Lotto, a due passi dalla caserma della Guardia di Finanza. L'aggressione fulminea: il giovane, a volto scoperto, ha sorpreso alla spalle la 82enne afferrandola per il braccio direttamente sulla borsa, strappandogliela con una forza tale che ha sbilanciato la donna che è caduto a terra, senza nemmeno potersi riparare con le braccia.

Incurante del fatto che fosse caduta a terra e che sanguinasse dal volto, il rapinatore si è dileguato percorrendo a piedi via Tom Di Paolantonio verso i Cappuccini, facendo perdere le sue tracce. Sulla rapina indagano gli uomini della squadra volante, tra i primi a raggiungere il luogo, assieme ai colleghi della Squadra mobile. E' probabile che l'azione del malvivente sia stata immortalata dalle telecamere che sono in zona e che forse potranno risultare decisive per identificare il balordo.