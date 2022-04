NESSUN TAGLIO AI DIRIGENTI SCOLASTICI IN ABRUZZO, PRIME CONFERME ALLE PRESIDENZE

"Non è nelle intenzioni del Ministero dell'Istruzione ridurre il numero dei dirigenti scolastici". Lo ha dichiarato l'assessore all'Istruzione della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, al termine della riunione che la commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni, da

lui presieduta, ha avuto con i rappresentanti del ministero dell'Istruzione. "Dal Ministero - aggiunge Quaresimale - hanno smentito ogni ipotesi di riduzione del personale dirigenziale. È stato invece confermato che le dotazioni organiche vengono calcolate su parametri Covid (e non pre-Covid, ndr) quindi più favorevoli per tutti. Non solo - aggiunge Quaresimale -, il Governo ha intenzione di concedere maggiore autonomia alle Regioni. Su questi punti si sta cercando una posizione comune di risposta da parte delle Regioni stesse".

E a proposito di dirigenti scolastici in attesa di divulgare le conferme o i trasferimenti in Regione e in provincia di Teramo, sembra che l'attuale dirigente del Delfico-Montauti, Loredana Di Giampaolo rimarrà in sella al più prestigioso istituto cittadino anche per il prossimo anno, in barba a chi ambiva a prendere il suo posto.