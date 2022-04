LA STORIA / E IL GENERATORE ... GENERO' UNA QUASI MULTA AL VESCOVO

Le vie del Signore sono infinite… e a volte passano anche per un Comune. Questa è la storia di una luce che si spegne, di un generatore che si accende, di un’autorizzazione che c’è, ma non si vede, di una multa che non c’è, ma si dovrebbe vedere e di un Comune che non comunica. Raccontiamola. Una volta appresa della sospensione dell’energia elettrica in via della Verdura, la Curia ha chiamato il Comune per avere l’autorizzazione alla sistemazione di un generatore a servizio del cantiere del vescovado. La Curia ha chiamato, letteralmente, cioè ha fatto una telefonata al Sindaco, che ha autorizzato in attesa della domanda “per iscritto”, che è stata mandata subito dopo all’ufficio tecnico. Ma l’ufficio tecnico non dialoga con la Polizia Municipale, che aveva deciso di multare quel generatore parcheggiato da due giorni senza autorizzazione. Insomma, s’sfiorato l’incidente diplomatico, ma poi tutto è stato risolto, non senza dispendio di energie e di tempo, dall’arrivo in extremis dell’autorizzazione. Eppure, sarebbe bastata una mail tra ufficio tecnico e Polizia Municipale…