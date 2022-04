NIENTE VACCINO? / ARRIVANO LE MULTE AI NOVAX TERAMANI

Arrivano le multe per i no-vax. Questa mattina, a Teramo, i postini hanno consegnato la prima ondata di raccomandate dell’Agenzia delle Entrate, destinate a chi non si è sottoposto all’obbligo vaccinale. In questo caso, l’obbligo era relativo all’età del teramano “multato”, che è un over 50 e si sarebbe dovuto far inoculare il vaccino. Così non è stato e adesso rischia di dover pagare 100 euro. Sempre che nei prossimi 10 giorni non possa provare di aver avuto il diritto all’esenzione.