FOTO-VIDEO/ GRANDE PARTECIPAZIONE DI CITTADINI PER LA VIA CRUCIS CHE SI E' SVOLTA AL TEATRO ROMANO CON UN PENSIERO PER LA PACE

Si è svolta stasera la Via Crucis presieduta dal vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, nel Teatro Romano di Teramo. La rappresentazione si è tenuta nel venerdì che precede la Settimana Santa.

Grazie alla collaborazione tra la diocesi e il comune, la Via Crucis si è celebrata nonostante i recenti lavori di abbattimento di palazzo Adamoli e casa Salvoni che hanno interessato il sito archeologico. Tali interventi non ha consentito la partecipazione del pubblico in presenza, ma c'erano comunque attorno al meraviglioso teatro romano tanta gente ad assistere.

“La celebrazione della Via Crucis si è svolta in un tempo drammatico per l’umanità – ha ricordato mons. Lorenzo Leuzzi -. Insieme ai nostri giovani, che hanno animato il cammino della Croce, siamo invitati a volgere lo sguardo sul Crocifisso. Solo Lui può trasformare il cammino dell’umanità dalla morte alla vita per essere insieme costruttori di pace e della civiltà dell’amore”.

GUARDA QUI LA VIA CRUCIS IN DIRETTA