DOMANI 9 APRILE VILLA MOSCA INCONTRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER PARLARE DI SICUREZZA

Si svolgerà, domani 9 aprile, alle ore 16,30 nel campo di basket della Chiesa parrocchiale di Villa una importante assemblea per parlare delle problematiche del quartiere ed in particolare della questione dei furti e sicurezza nella parte bassa del quartiere. All'assemblea parterciperà il neo nato comitato spontaneo di cittadini che non si riconosce nel comitato del quartiere che ha sede nella parte alta. All'incontro parteciperanno anche gli amministratori comunali chiamati ad essere presenti.