NON PAGA 10MILA EURO DI TASSA RIFIUTI, LE PIGNORANO LA PENSIONE MINIMA…MA IL GIUDICE ANNULLA

Le avevano pignorato la pensione, perché non aveva pagato le tasse. Solo che lei, una donna teramana di 65 anni, quelle tasse non le aveva pagate… perché con quella pensione riusciva appena a sopravvivere. Il giudice, dopo 7 anni di confronto legale, ha riconfermato un principio che è già parte del nostro diritto giurisprudenziale, ovvero la tutela delle somme che garantiscono la sussistenza vitale di una persona. Per essere più chiari: la pensione minima è impignorabile. La donna, che percepisce una pensione di 590 euro, ha accumulato oltre 10mila euro di tassa rifiuti negli anni, tra bollette, interessi e sanzioni, ma ha contestato quelle bollette, proprio una virtù della protezione che la legge al minimo vitale. Alla fine, è stato necessario arrivare al pronunciamento di un giudice perché si riaffermasse un diritto