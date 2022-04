200 EURO DI BUONO BENZINA, È IL REGALO DI PASQUA DI UN’AZIENDA TERAMANA AI 140 DIPENDENTI

Con gli auguri di Buona Pasqua a tutti i suoi "collaboratori", oltre 140 addetti dello stabilimento di Villa Zaccheo, la P.C.M Srl regala un buono benzina da 200 euro. E' il terzo esempio, in provincia di Teramo, di un privato che decide (perchè non è affatto obbligatorio farlo) di sostenere in qualche modo le spese in rifornimento di carburante che i dipendenti affrontano per recarsi a lavoro. Ammonta a duecento euro il buono deciso dalla PCM, azienda leader da oltre 25 anni nel settore dell'automotive con oltre il 70% della produzione ricercata dal mercato internazionale. "Rivolgiamo un ringraziamento particolare a tutti voi per il continuo impegno nella vostra attività lavorativa, anche in questi momenti difficili..." si legge nel messaggio di auguri rivolto ai proprio collaboratori. E proprio la rsu della Fim Cisl aveva proposto all'azienda di seguire questa strada. I buoni benzina esenti da imposizione fiscale vengono erogati in attuazione, facoltativa, del decreto Energia per contrastare gli effetti economici della crisi energetica e del caro benzina. L'iniziativa autonoma dell'azienda che si occupa di grandi stampaggi industriali, segue quella promossa nelle scorse settimane dalla Trafilerie Emiliane Sud S.p.a di Zambitto, nel comune di Basciano, e dalla Saint - Gobain Abrasivi Spa di contrada Piane Mavone nel comune di Colledara.

Aziende virtuose come la P.C.M sono quelle che continuano ad investire suon di milioni di euro nel Teramano, basti ricordare i 4 milioni spesi per il nuovo stabilimento ad esempio. Ma aziende così virtuose tengono accesi i riflettori sul settore dell'automotive, da un lato, e su una zona industriale come quella di Villa Zaccheo, dall'altro, nel pieno disinteresse della politica. La denuncia arriva dal segretario della Fim Cisl, Marco Boccanera: "La P.C.M deve tirare fuori oltre 200mila euro, ogni anno, per smaltire le acque scure. Tutto questo perchè quella zona è senza fognature". Soldi che potrebbero essere reinvestiti nella produzione e sui lavoratori stessi. Stiamo parlando di un’azienda del gruppo Catra che lavora per marchi come la Marelli, la Sevel, la Eberspacher, un’azienda leader nello stampaggio delle marmitte. Da parte della Politica, nonostante i proclami, non c'è la doverosa attenzione verso imprese che dovrebbero invece essere premiate. In America esiste un bollino per ogni azienda realmente virtuosa e quel bollino su quel marchio diventa un invito ad acquistare da loro, come garanzia del prodotto e di tutta la filiera di produzione. E invece, a Villa Zaccheo, non c'è neanche la fognatura.