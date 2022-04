900 NUOVE ASSUNZIONI ENTRO LUGLIO, 300 IN PROVINCIA DI TERAMO

Saranno circa 900 le assunzioni favorite dalla creazione di tre nuovi centri logistici in Abruzzo, che nasceranno in zone strategiche della nostra regione. Con un investimento di quasi 100 milioni di euro, nasceranno nuovi poli di distribuzione per il centro sud di noti brand della grande distribuzione, come Eurospin e Gottardo. I centri nasceranno a Chieti Scalo, per distribuzione del food “Eurospin”, ad Atessa per l’indotto dell’automotive e a Mosciano Sant’Angelo, dove a ridosso della A14, sorgerà il centro logistico per la grande distribuzione “no food” per il centro-sud Italia, del gruppo “Gottardo”, titolare tra gli altri del marchio Tigotà. Una grande occasione di crescita, dunque, che conferma la posizione baricentri della nostra regione. La prima mega struttura a partire, sarà quella di Cheti Scalo in una area di 125.000 metri quadrati con una superficie coperta di 38.000 che prevede 300 unità lavorative . La seconda, a maggio, centro logistico “Gottardo” in una area di 90.000 metri quadrati con 45.000 coperti, con altri 300 posti di lavoro; la terza, a luglio, il centro logistico “Automotive” in una area di 100.000 metri quadrati, con superficie coperta di 40.000 ed ancora 300 nuove assunzioni.