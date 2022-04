ENTRANO IN CASA IN PIENA NOTTE, LI LEGANO E LI RAPINANO DELLA PENSIONE E DELLA SCORTA D'OLIO

Legati e rapinati della pensione e della scorta d’olio. Sono le tre della notte, a Canzano, quando tre uomini a volto coperto e con accenti marcatamente stranieri, entrano in casa di due fratelli anziani, che vivono in una frazione un po’ isolata. Tutto succede in pochissimi minuti, i tre rapinatori immobilizzano i due anziani, legandoli pare ad un tavolino, e poi portano via quello che trovano, cioè cinquecento euro, frutto della pensione incassata da uno dei due pochi giorni prima, e quattro grandi damigiane piene d’olio. A destare preoccupazione è il fatto che, in una casa non distante, sembra che si stesse tenendo una festa prematrimoniale, ma nessuno avrebbe notato nulla, neanche strani movimenti in zona. E’ la prima volta che si segnala, in quelle contrade, un fatto di questa gravità, e lo dimostra anche un particolare curioso: i due anziani, così come si usava un tempo nelle nostre campagne, dormivano con la chiave infilata nella porta, all’esterno dell’abitazione. Per i tre rapinatori, entrare è stato dunque facilissimo. Sulla rapina sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Giulianova.