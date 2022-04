PRENDE A BASTONATE IL VICINO 60ENNE, ARRESTATO UN AGRICOLTORE 30ENNE

A Sant’Egidio alla Vibrata, i Carabinieri sono intervenuti per una lite in corso tra i proprietari di due fondi agricoli confinanti. Il tempestivo intervento dei militari ha scongiurato più gravi conseguenze visto che che uno dei due contendenti era passato alle vie di fatto e stava percuotendo il vicino con un bastone. L’aggressore, un trentenne di origini rumene, dopo essere stato bloccato, è stato quindi tratto in arresto per lesioni aggravate. La vittima, un sessantenne del posto, si è invece recata autonomamente presso l’ospedale di Sant’Omero dove è stata medicata. Sempre nel pomeriggio del 08.04.2022 i Carabinieri di Civitella del Tronto hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa dal Tribunale de L’Aquila a carico di un pregiudicato trentunenne di origini tunisine. La misura restrittiva è stata emessa in seguito a segnalazione degli stessi militari della Stazione di Civitella in quanto l’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla locale Stazione, da circa un mese disattendeva tale prescrizione.