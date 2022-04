TRE UBRIACHI ALLA GUIDA, PERDONO LA PATENTE E TROVANO UNA DENUNCIA

Nella notte, a Martinsicuro ed Alba Adriatica, i Carabinieri hanno denunciato in stato di Libertà tre automobilisti che, sottoposti a controllo con l’etilometro, sono risultati con un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito. Per i tre, oltre alla denuncia, è altresì scattato il ritiro della patente.

Sempre nella nottata, a Corropoli, i Carabinieri della Stazione hanno fermato un quarantacinquenne di origini marocchine, trovandolo in possesso di un grammo di Cocaina suddiviso in due dosi pronte per essere spacciate. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare presso la sua abitazione altri tre grammi di Cocaina, circa trenta grammi di hashsih, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Analoga sorte è toccata ad un trentenne di Alba Adriatica, sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri e trovato in possesso di due dosi di Eroina. Anche per quest’ultimo è scattata la denuncia alla Procura della repubblica.