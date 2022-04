SOMMINISTRAZIONE DI ALCOL AI MINORI, DISCOTECA ANCORA NEI GUAI. VIOLENZA SESSUALE E DROGA: SOSPESA LA LICENZA AD UN BAR DI NOTARESCO

Lo scorso mese di marzo, il Questore della provincia di Teramo di sospensione, ex art 100 del tulps, della licenza relativa ad una discoteca di Mosciano Sant'Angelo, a seguito dei gravi fatti verificatisi all'interno del locale ( frequentazione di pregiudicati, episodi di aggressione, somministrazione bevande alcoliche a minori) segnalati dalla stazione dei carabinieri di Mosciano Sant' Angelo, il Tar Abruzzo ha confermato La correttezza del provvedimento adottato, a cui la parte aveva proposto ricorso avverso.

il Questore di Teramo, di recente, ha altresì adottato un provvedimento di sospensione licenza nei confronti del gestore di un bar di notaresco a seguito della segnalazione da parte del personale della stazione dei Carabinieri di Notaresco relativa a episodi di aggressione avvenuti all interno del locale e all'accertata presenza, in occasione di numerosi controlli, di persone con rilevanti pregiudizi penali in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali , ricettazione.