CASO CANTINA DI PORTA ROMANA / IL CSA REPLICA “LA POLIZIA LOCALE NON È FATTA DI SCERIFFI”

Riceviamo e pubblichiamo

Replica all’articolo “IL TAR DISARMA IL VIGILE SCERIFFO” (leggilo qui)

Gent.ma Redazione

Il CSA difende e rivendica il corre1o operato della Polizia Locale di Teramo. Il coordinamento Provinciale di Teramo ha appreso del contenuto dell’articolo indicato in oggetto, ritenendolo alquanto lesivo della professionalità della polizia locale Teramana, che riveste un ruolo sempre più importante e centrale nella vita dei cittadini. La Polizia Locale di Teramo, unitamente alle polizie locali di tutta Italia, che piaccia o no, non si arroga il diritto di attribuirsi nomi o qualifiche in modo arbitrario ma fonda il suo nome innanzitu1o in base alla legge quadro del 1986 e successivamente in virtù di apposita legge regionale. Difatti, la materia di polizia locale è da anni (!) di competenza regionale. Si resta pertanto stupiti di come, al giorno d'oggi, si cerchi di giocare con le parole con il solo fine di sminuire l’operato di personale in divisa.

La Polizia Locale di Teramo opera in modo trasparente, riscontrabile e verificabile da tutti gli interessati. La Polizia Locale, difatti , non adotta provvedimenti di chiusura di pubblici esercizi. Sono sempre le Autorità competenti, alla quale la Polizia Locale riferisce quanto accertato, ad esercitare tale potere, ogni qualvolta ritenga vi siano le condizioni disposte dalla Legge. Occorre ricordare che l’attività della polizia locale, specie nei capoluoghi di provincia come Teramo, si sostanzia in un’attività di prevenzione e controllo a trecentosessanta gradi. Le materie spaziano dalla polizia giudiziaria alla pubblica sicurezza, dall'edilizia al commercio, dalla polizia stradale all'insegnamento delle buone regole di convivenza civile nelle scuole, dai controlli igienico sanitari ai controlli antidegrado finalizzati al contrasto di fenomeni di micro criminalità e tesi ad assicurare una sicurezza urbana in modo sempre più integrato con le forze di polizia ad ordinamento statale, a tutto vantaggio della cittadinanza Teramana.

Pertanto si auspica in futuro, con lo spirito di collaborazione che la polizia locale puntualmente riscontra nella maggior parte degli organi di stampa, si voglia tenere in maggiore considerazione l’operato degli Agentu, con l’auspicio che venga dato giusto risalto alla presente replica.

Cordiali saluti

Coordinamento Provinciale Teramo

Fabrizio Costante