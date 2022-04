CORALE / IL BIANCO ARIOSO E OSSIGENANTE DI CRISTIANO PAOLETTI



CORALE: SETTIMANALE DI RICERCA SULLA POESIA ITALIANA CONTEPORANEA

Poeta: CRISTIANO POLETTI

da "Segmento" di Cristiano Poletti, in "Temporali", (MARCOS y MARCOS 2019)

SEGMENTO

Purché tra noi, per almeno un momento,

Sia stato teso un segmento,

Una corda ben definita.

(Primo Levi)

Un gesto ti perde in un vento

raro qui ed è

un segmento o l’intera tua vita

che vedi dal vetro, e pensi

che fu come furono

ferme e crudeli le stelle e la nera tua

notte, principio di tutto e di un verso.

È in un gesto il tuo perderti, e qui.

In un verso, è questo

il faticoso sempre sconosciuto

valico della morte vera.

Negli anni solitari la nostra era

moltitudine: ognuno pensavi

entrasse in un’aria di

regni scomparsi e colline, di foglie,

di fiume.

Perdersi.

E questa è la via, questa la

calligrafia che ha il nome di nessuno

sul libro di gennaio, verità

di un cielo chiuso dentro il verde

di parete di ospedale.

E ti perdi, e trascendi,

tramandi un testamento

di suoni ripetuti, in metri e metri

di nuovi corridoi. Così ti sono

accanto vite precedenti

e tutto quello che senti va

in una vecchia paura dei

temporali.

NOTA DI LETTURA

È con vera emozione – quella educata dalla assidua lettura di poesia – che ho guardato i testi di Cristiano Poletti, che allo stesso modo sa regolare il suo passo, in versi, sulla pagina bianca, chesalva a ogni tratto il bianco – che è aria, ossigeno che nutre ogni sua parola – e il suo proprio respiro.

Preziosa la sua ultima pubblicazione per i tipi di INTESSUTI 3, un manufatto artistico che raccoglie versi di Poletti e disegni di Lavinia Longhetto, a cura di Fabrizio Cavallaro, libro d’arte stampato in 30 copie numerate dalle mani di Paolo Celotto(neldubbiostampo – tipografia filopoetica, Treviso, gennaio 2022), opera che galleggia tra “due mari, tra l’amato e l’amare per sempre.”

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI: https://youtu.be/-KhCoCU8_l8.