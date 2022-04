FOTO/ VILLA MOSCA INCONTRA LA POLITICA COMUNALE, PROMESSI: ASFALTI, PUNTI LUCE, UNA PIAZZA ED UN NUOVO "SBOCCO"

Il sindaco D’Alberto, il vicesindaco Cavallari, gli assessori Di Bonaventura e Verna, la consigliera comunale Santone e il consigliere regionale Cipolletti, hanno preso parte, oggi, alla riunione convocata dal comitato di quartiere di Villa Mosca, insieme al neonato comitato spontaneo dei cittadini di Villa Mosca bassa.

Riunione vivace, con battibecchi tra i due comitati, che hanno chiesto all’amministrazione comunale presente di dare risposte concrete su una serie di temi, quali punti luce, asfalti, telecamere e i tanto progetti di riqualificazione ancora in sospeso.

Il primo cittadino, insieme agli assessori, ha assunto un impegno con i residenti, relativi al fatto che tra quest’anno e l’inizio del prossimo, si possa dare avvio ai nuovi asfalti in via Micozzi, via delle Playe, via Flajani e in altre vie di Villa Mosca, mentre i lavori per l’istallazione dei punti luce in via Nicola da Guardiagrele e via Coppa Zuccari potranno partire già da martedì della prossima settimana.

Il vicesindaco Cavallari, inoltre, si è impegnato ad aprire una strada di collegamento tra via Coppa Zuccari e la variante, e ha anche ribadito l’impegno dell’amministrazione a realizzare una piazza e a sistemare il campetto dalla parte alta. L’assessore Verna, ha annunciato una rivisitazione del percorso dell’autobus urbano, per venire incontro alle esigenze dei cittadini del quartiere.

Intanto, non si placa l’allarme per i continui furti. Due tentati furti sono stati segnalati qualche giorno fa, quindi cittadini sono ancora molto preoccupati.