VIDEO/ ATR: FINE DI UNA LUNGA STORIA INDUSTRIALE: TUTTI LICENZIATI. «E' COLPA DI IMPRENDITORI SENZA SCRUPOLI»

ATR: FINE DI UNA LUNGA STORIA INDUSTRIALE: TUTTI LICENZIATI. «E' COLPA DI IMPRENDITORI SENZA SCRUPOLI»

La fine dell'Atr Group è scritta nero su bianco nel verbale di accordo sindacale di licenziamento collettivo sottoscritto venerdì in Confindustria Teramo con i curatori fallimentari alla presenza dei segretari provinciali dei metalmeccanici (Fiom, Fim e Uilm). I 63 dipendenti della storica azienda dei componenti in fibra di carbonio vengono mandati a casa ponendo fine a una serie di vicende sindacali e giudiziarie volte a risollevare le sorti aziendali con vari passaggi di proprietà, cercando di mantenere i livelli occupazionali che però si sono via via assottigliati fino all'azzeramento, che scatterà a partire dal prossimo giugno.

