SI È SPENTO FRANCESCO NARDINOCCHI, FU PRESIDENTE DEL CIRSU E CONSIGLIERE PROVINCIALE

Presidente del Cirsu, esponente della politica provinciale, fu anche consigliere in via milli, si è spento ad 88 anni Francesco Nardinocchi.

Ne hanno danno l'annuncio i figli Domenico e GIancarlo, le nuore Ilenia e Maricel, le nipoti Benedetta e Gaia. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Antonio Ruggieri in via Bolivia di Voltarrosto ed osserverà per le visite orario 8:30-12:30 ; 14:30-19:30. I funerali avranno luogo lunedì 11 Aprile alle ore 17:00 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Si richiesta dello stesso Nardinocchi, che in vita aveva chiesto di essere cremato, dopo il rito la salma proseguirà per il crematorio.