GLI HANNO SPACCATO LA TESTA, L’HANNO ACCOLTELATO E MASSACRATO DI BOTTE. GRAVE UN 46ENNE

Gli hanno spaccato la testa, l’hanno accoltellato e massacrato di botte. Scene di inaudita violenza, oggi, alle 15,45, tra le celle della Casa Circondariale di Castrogno, dove C.S., italiano, 46enne, è stato aggredito da altri detenuti, in quello che alle forze dell’ordine sembra essere stato un regolamento di conti, circostanza poi, smentita dalla Polizia Penitenziaria. L’uomo, secondo i sanitari, è stato colpito alla testa con un oggetto metallico, che gli ha provocato una profonda lesione nell’area occipitale, e poi ferito al volto, piu volte, con un oggetto tagliente. È arrivato in condizioni gravi, al pronto soccorso del Mazzini. I medici hanno riscontrato anche numerosi traumi addominali, frutto probabilmente di calci e pugni. Non sarebbe in pericolo di vita, ma l’episodio ripropone il tema del sovraffollamento delle nostre carceri, e del numero degli agenti di custodia in servizio.