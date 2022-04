SPARATORIA IN PIAZZA SALOTTO, GRAVE UN GIOVANE DI 23 ANNI

Una lite poi una serie di colpi di pistola nei confronti di un dipendente 23enne di un ristobar nella piazza centrale della città: sarebbe questa la dinamica dell'episodio avvenuto nel pomeriggio a Pescara secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori.Il giovane, ferito al torace, è stato trasportato dall'ambulanza medicalizzata del 118 in ospedale: il personale sanitario sta provvedendo ad intubarlo per ricoverarlo in Rianimazione.

Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa Italiana per soccorrere la fidanzata del ferito, dipendente di un vicino bar, che ha accusato un malore

L’aggressore, secondo le prime informazioni fornite stava pranzando all’esterno del locale; non era un cliente fisso, ma pare fosse stato nell’attività anche venerdì sera.

Il ragazzo 23enne ferito oggi in un locale al centro di Pescara secondo le prime informazioni dei soccorritori sarebbe stato raggiunto da almeno tre colpi.

In un breve filmato del sistema di videosorveglianza che sta circolando su alcune chat, è visibile il giovane, di origini straniere, che, a terra, cerca riparo dietro al bancone e l'aggressore che, a volto scoperto, gli spara colpendolo alla schiena per poi allontanarsi.