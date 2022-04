IL TAR DA RAGIONE AL COMUNE DI TERAMO: «E' STATO GIUSTO RIPRENDERSI GLI STALLI A PAGAMENTO DAVANTI AL CLASSICO»

Va al Comune il primo round tra la Socabi (gestore del parcheggio di piazza Dante) e amministrazione comunale. Il Tar non ha concesso la sospensiva sui parcheggi a raso, davanti al Classico che il Comune ha ripreso mesi fa ed entrerà nel merito della vicenda a luglio. I giudici comunque hanno spiegato alla Socabi (Piergallini che si ostina a non mollare...chissà poi perchè...) che la gestione è tornata nelle mani del comune, così come a breve, come evidenziato più volte dall'assessore Maurizio Verrna, altre zone del parcheggio torneranno nelle mani del comune per poi dare il via alla riqualificazione dell'intera area. Basta parcheggi a pagamento a piazza Dante per la Socabi che rimarrà titolato a riscuotere solo sotto alla piazza. Nel frattempo si attende la firma della convenzione con la Easy Help per la gestione complessiva sulle strisce blu...forse dopo Pasqua.