VIDEO / PROTESTA IL COMITATO DI QUARTIERE DELLA STAZIONE: ARRIVA UN'ANTENNA 5G E IL COMUNE NON LO DICE AI CITTADINI

Protesta il comitato di quartiere della Stazione perchè sono iniziati i primi interventi in via Fonte Regina, sopra al palazzo Consorform, per l'installazione di un'antenna 5G. Il presidente Siriano Cordone chiede di conoscere dal Comune, il piano antenne e soprattutto i motivi della mancata comunciazione ai cittadini da parte dell'assessora Martina Maranella.



ASCOLTA IL SERVIZIO SU R115