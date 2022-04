AFFIDATA AI PRIVATI LA ROTONDA DI MOSCIANO, E' LA SETTIMA IN PROVINCIA

E' la settima rotatoria affidata ai privati, questa mattina la ditta Bellachioma srl di Mosciano Sant'angelo ha firmato la convenzione con la Provincia impegnandosi a sistemare la rotatoria di Cologna Paese, sull'incrocio fra le provinciali 19 e 20, nel Comune di Roseto degli Abruzzi. L'area interessata ha una estensione di circa 300 metri con tre aree spartitraffico e mostra un evidente stato di deterioramento.

Grazie alla convenzione firmata questa mattina le aree verdi saranno riplantumate con le specie arboree indicate nel Disciplinate approvato dall’Ente; Rosmarinus Officinalis Prostratus nella parte perimetrale delle aiuole; Lavanda Augustifolia immediatamente a ridosso delle piante perimetrali; Ginestra Cytisus Scoparius nella parte interna delle aiuole: la rotatoria sarà abbellita, inoltre, con la posa in opere di pietre e l’applicazione di un telo tessuto non tessuto che evita la ricrescita disordinata del manto erboso.

Alla firma, questa mattina in Provincia, il presidente Diego Di Bonaventura, il dirigente Furio Cugni, il funzionario Alessandro Di Felice autore del Disciplinare per la concessione di Aree verdi e il rappresentante del gruppo Bellachioma, Nicolino Bellachioma: un’azienda che opera nel settore dell’assistenza di veicoli industriali. "Quando abbiamo lanciato questa iniziativa in tanti non ci credevano - ha commentato il presidente Diego Di Bonaventura - grazie agli imprenditori teramani che hanno compreso il valore dell'operazione, sta cambiando il volto di molte strade provinciali, soprattutto quelle che, come questa di oggi, attraversano un paesaggio collinare di grande bellezza che viene disturbato dalla vista di aree rimaste senza manutenzione per decenni e quindi degradate.. Abbiamo ricucito sette ferite del paesaggio. Altri due affidamenti sono previsti per la fine del mese sulla statale 80 e sulla provinciale 1. Un grazie sentito al gruppo Bellachioma per il bel progetto presentato".