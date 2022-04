VIGILI URBANI, ASSUNZIONI AD ALBA E TORTORETO, NOTARESCO CERCA UN COMANDANTE

AAA cercasi vigili urbani, estivi e non, a tempo o per sempre. È una vera e propria folla, quella che sta partecipando alle selezioni dei Comuni di Alba e Tortoreto. Nello specifico, quasi 150 ad Alba e 140 a Tortoreto, mentre a Notaresco, dove si cerca un comandante, sono in corsa anche alcuni nomi noti teramani, con evidenti ambizioni di comando.

Nel dettaglio, Alba cerca due vigili a tempo pieno e indeterminato. A Tortoreto,si cercano quattro vigili a tempo determinato part time al cinquanta per cento, ma anche un agente a tempo indeterminato e full time.