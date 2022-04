VIDEO / GIUSTIZIA LENTA, SUI FALLIMENTI NUMERI DA BRIVIDO

Una riunione molto partecipata che ha strappato al sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, un appuntamento a Roma per discutere una soluzione ad hoc per il problema organici e strutture del tribunale di Teramo. Di tutto questo si è parlato stamattina, nella rassegna stampa di R115 (canale 99) alle ore 7 (in onda dal lunedi al venerdi).



Il territorio e non solo gli avvocati si sono ritrovati compatti a difesa della macchina giustizia teramana: il senatore D'Alfonso ha anticipato che del problema si parlerà a Pescara a giugno in occasione della visita del vicepresidente del CSM, per il presidente del Tribunale Calvaresi, il nodo è strutturale, i giudici che vanno via non vengono rimpiazzati.

