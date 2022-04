SPARATORIA A PESCARA/ SI E' RISVEGLIATO DAL COMA YELFRY, ALLA MAMMA HA DETTO: «VI VOGLIO BENE»

E' salvo Yelfry Rosado Guzman, ferito da 4 colpi di pistola nella sparatoria al ristobar di piazza Salotto a Pescara, dopo tre operazioni si è svegliato dal coma. Il giovane dominicano si è svegliato e rivolgendosi alla mamma le ha sussurrato “Baci. Sto bene e vi voglio bene!”.

In piazza Salotto, ieri, a pochi passi dal luogo della sparatoria di domenica, un momento di raccoglimento e preghiera per il 23enne. Chiedono giustizia gli amici di Yelfry: hanno raccontato della bontà del ragazzo, dei tanti sacrifici per lavorare e del gran cuore col quale si è fatto da subito ben volere dai tanti pescaresi ormai suoi amici.