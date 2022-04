GLI STUDENTI DELL'ITS AGROALIMENTARE RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA A MALTA TRA LAVORO E FORMAZIONE

Sta per concludersi il periodo di mobilità all’estero per gli studenti dell’ITS Agroalimentare di Teramo. Partiti per Malta a metà gennaio, i 5 partecipanti proprio in questi giorni stanno ultimando il periodo di formazione in azienda, come parte del progetto di mobilità internazionale Erasmus+, dove hanno avuto modo di applicare quanto appreso durante le lezioni in aula in un contesto lavorativo internazionale.

L’ITS Agroalimentare di Teramo, in qualità di possessore della Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (CEIS), permette ai propri studenti di svolgere un periodo di tirocinio presso aziende convenzionate in uno dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea.

I 5 partecipanti di quest’ anno (una ragazza e quattro ragazzi, tutti con un’età tra i 20 e i 24 anni), hanno scelto come unica destinazione la vicina isola di Malta dove condividono anche la stessa abitazione. L’adesione all’Erasmus+ d’altronde non è solo un’occasione di formazione professionale ma è anche esperienza personale, uno scambio di amicizia, conoscenze e di incontro con culture diverse.

Dopo due anni di interruzione forzata a causa della pandemia, gli studenti del biennio 2020-2022 del corso di specializzazione post-diploma “Tecnico Superiore per la valorizzazione Digital e Green delle produzioni agroalimentari” erogato dall’Istituto Tecnico Superiore per l’Agroalimentare di Teramo, sono stati ospitati in alcune aziende dell’isola operanti nel settore agroalimentare.

Patrik D. (20), Lorenzo L. (20) ed Elena P. (24), sono tuttora ospitati alla Fresh To Go Foods, un’azienda impegnata nel trasporto e nella logistica di prodotti vegetali, il primo occupandosi di contabilità aziendale e web marketing, mentre il secondo collabora nell’amministrazione della logistica e nella gestione del magazzino. Elena infine è addetta al Controllo della Qualità e della Sicurezza Alimentare.

Rocco D. (20), svolge quotidianamente analisi di laboratorio sugli sfarinati e sugli impasti di farine occupandosi di Controllo Qualità per la Federated Mills, una delle aziende di molitura più importanti di Malta.

Emanuele S. (22), invece si occupa di applicare le rigide misure per la Sicurezza e il Controllo della Qualità di alimenti realizzati dalla Maypole Bakery, un’azienda di produzione e vendita di prodotti da forno con circa 30 punti vendita suddivisi nelle isole di Malta e Gozo.

Per circa tre mesi i partecipati al progetto di mobilità Erasmus+ hanno avuto modo di perfezionare sul campo la comprensione e l’uso dell’inglese (seconda lingua ufficiale dopo il maltese), lavorando in aziende strutturate, applicando parte delle competenze teoriche apprese durante le 1.000 ore di lezione in aula.

Il loro percorso di formazione tuttavia non è ancora concluso; così come i loro compagni di corso che hanno scelto di svolgere il tirocinio interamente in Italia, al loro rientro saranno accolti da altrettante aziende per ultimare il monte ore necessario per diplomarsi, dove perfezioneranno ulteriormente le loro capacità lavorative e si spera porteranno una ventata di novità e internazionalizzazione grazie alla recente esperienza all’estero.

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Nuove Tecnologie per il "Made in Italy" - Sistema Agroalimentare di Teramo, in risposta ai fabbisogni formativi e occupazionali della Regione Abruzzo, dal 2011 offre corsi di formazione biennali in collaborazione con numerose aziende del comparto agroalimentare ed enogastronomico con l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate assecondando le esigenze richieste dal mercato del lavoro del nostro territorio.