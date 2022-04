CASA DEL POPOLO: PROGETTO PASQUA DI RESISTENZA - RACCOLTA UOVA DI CIOCCOLATO

Anche quest'anno vogliamo essere al fianco dei più piccoli ospitati all'interno dei centri di accoglienza, organizzando una raccolta di uova di Pasqua.

Per una Pasqua di solidarietà reale e dal basso, facciamo appello affinché tutti si uniscano a questo progetto solidale.

Dona un uovo di cioccolato ai bambini dei centri del territorio che si occupano di minori e migranti.

Scardiniamo i meccanismi della competizione, del mercato e del capitale creando un circolo virtuoso di mutuo appoggio e solidarietà.

Basta un piccolo gesto per contribuire a questo progetto e soprattutto per regalare un sorriso in questi momenti di festa, in cui le disparità si rendono più evidenti e gli ultimi si sentono più soli.

Ti aspettiamo presso la casa del Popolo in via Nazario Sauro n.52, nei giorni di giovedì 14 aprile e di venerdì 15 aprile dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

CHI PUÒ DARE DÀ, CHI PUÒ FARE FA!

Casa del Popolo