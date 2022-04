VIDEO / TEAM E MOTE INSIEME MA IL PIANO INDUSTRIALE NON C'E' ANCORA...

In previsione della definitiva attuazione dell’Agir e dei futuri scenari regionali in tema di impianti per la raccolta dei rifiuti, la Teramo Ambiente e il MoTe, siglano un accordo su programmazione e attività comuni nel campo dei progetti impiantistici e dei servizi. E’ un primo passo verso la candidatura a gestore dei rifiuti nell’ambito della provincia di Teramo.

Si attende invece ancora il piano industriale, quello stesso piano annunciato quasi un anno fa (a luglio dell'anno scorso) e che appena adesso è stato dato, con affidamento (costi?) per lo studio ad una società di Milano. Dunque a meno che non ci saranno miracoli, sempre possibili a Pasqua...c'è ancora da attendere, si spera, per il bene della Team, che l'attesa non duri ancora un altro anno.