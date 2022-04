VIDEO / SPIAGGIATO: SEMPRE LA SOLITA STORIA...STABILIMENTI APERTI MA LA SPIAGGA A GIULIANOVA NON E' PRONTA

I balneatori giuliesi ce la stanno mettendo tutta per ripartire: a differenza dello scorso anno, molti saranno aperti a Pasqua, eppure - come al solito - la spiaggia giuliese non è pronta ad accogliere i turisti a causa dei rifiuti spiaggiati. Un brutto biglietto da visita per i turisti. Ma come è possibile? Sempre la stessa storia.



