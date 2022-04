LA VIABILITA' A VILLA MOSCA BASSA AL CENTRO DI UN SOPRALLUOGO TRA IL NEO COMITATO DI CITTADINI E IL COMUNE: ARRIVA UNA NUOVA FERMATA MA NON SOLO

Sopralluogo stamattina dell'assessore Maurizio Verna su invito del comitato spontaneo di cittadini di Villa Mosca bassa, tra via Nicola da Guardiagrele, via Benedetto Croce e via Coppa Zuccari. La viabilità nella zona è stata al centro del sopralluogo, presenti anche i consiglieri: Maria Rita Santone e Flavio Bartolini.



Dopo un giro con autobus, fuori servizio, è stato deciso che la fermata intermedia da aggiungere a quelle già esistenti sarà inserita alla fine di via Benedetto Croce, esattamente poco prima della rotondina adiacente a via Nicola Da Guardiagrele. Altro argomento: il miglioramento delle aree di parcheggio in: via Nicola da Guardiagrele, via de Berardinis e via Coppa Zuccari. Saranno ridisegnate le aree a terra per gli stalli da parcheggio. Il comitato spontaneo di cittadini ha anche chiesto che venga inserita la segnaletica per i limiti di velocità in via Nicola da Guardiagrele ma anche la sistemazione della rotondina è stato al centro del sopralluogo visto che la stessa non è funzionale allo scopo, perchè le auto la tagliano da parte a parte. A questo proposito saranno messi dei paletti a terra. Infine, il doppio senso di marcia che potrebbe essere ripristinato, come chiesto dal comitato, sempre in via Nicola da Guardiagrele.