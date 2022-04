LA FIERA DELL'AGRICOLTURA TORNA PIU' FORTE CHE MAI DOPO IL COVID, CON TANTI APPUNTAMENTI, DAL 22 AL 25 APRILE

Count down ufficialmente iniziato, con la conferenza stampa di presentazione di oggi, per ospitare la 31esima edizione della Fiera dell'Agricoltura di Teramo. Per tutti, FAT. Dopo due anni di stop forzato causa-pandemia, torna con una nuova location: il parco fluviale, dal 22 al 25 aprile. Una vera e propria vetrina per oltre 200 professionisti di settore e centinaia di appassionati del mondo agricolo. Dalle 10 alle 20 per quattro giorni si susseguiranno convegni, dimostrazioni, esperienze, il tutto affiancato dalla degustrazione dei prodotti tipici regionali in chiave street food e vini.