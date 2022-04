LA VOCE DEL MISTER / AL TERAMO NON BASTA L’ORGOGLIO

I biancorossi dopo 5 risultati positivi subiscono una sconfitta con una prestazione nel primo tempo irriconoscibile rispetto alle ultime gare. Due incertezze difensive condannano la squadra biancorossa a una sconfitta forse non del tutto meritata per un secondo tempo positivo. La gara si apre con un Teramo molle ed impacciato, forse intimorito nell'approccio alla partita con una mentalità sbagliata. La squadra biancorossa non ha disputato la partita che i tifosi volevano per riscattarsi della pesante sconfitta interna dell'andata. Una formazione come quella biancorossa che veniva da diversi risultati positivi non può concedere due reti all'avversario per distrazione difensiva.La gara si era messa male sin dall'inizio, ci siamo fatti male da soli, non c'è stata una gestione della palla più veloce, cosa che abbiamo fatto solo nel secondo tempo. C'è un pizzico di rammarico non tanto per il risultato in se, quando per aver perso un'occasione alla corsa dei play-off. ma bisogna dire era un miracolo sportivo. Purtroppo la squadra biancorossa pur avendo dimostrato di possedere i requisiti nei momenti decisivi non riesce a fare il salto di qualità. L'orgoglio del secondo tempo non è bastato purtroppo quando siamo riusciti a giocare come sappiamo era ormai troppo tardi.Adesso pensiamo al futuro programmare il prossimo campionato analizzando il passato e far tesoro degli sbagli fatti l'estate scorsa. Costruire una squadra che parta col piglio giusto sin dall'inizio. L'obiettivo è stato raggiunto salvezza voluta e meritata, Teramo merita di giocare nella lega Pro, ha una delle migliori tifoserie dei tre gironi. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI