VIDEO-FOTO/ TORNA LA PROCESSIONE DEL MATTINO A TERAMO, IN TREMILA ALL'ALBA PER LA DESOLATA

E' tornata all'alba, la tradizionale processione della Desolata: dalla cattedrale alle chiese del Cuore Immacolato, di San Domenico, del Santo Spirito, di Madonna del Carmine, di Madonna delle Grazie, di Sant’Antonio e della Santissima Annunziata per fare, poi, rientro in cattedrale. Tante le persone presente per un rito voluto dal Vescovo Lorenzo Leuzzi, che torna dopo lo stop per la pandemia. C'era anche il Sindaco Gianguido D'Alberto, solo, un uomo solo presente alle 4 da parte dell'amministrazione comunale. Le stime parlano di tremila persone presenti.

(GUARDA QUI UN MOMENTO DELLA PROCESSIONE)