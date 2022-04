AIUTI ALL'UCRAINA/ PER PASQUA E PASQUETTA RIMARRA' CHIUSO IL DEPOSITO ALLA GAMMARANA

Il dramma della guerra in Ucraina sembra infinito e crescente. Le vittime che piangono i propri cari e stanno cercando di resistere, di sopravvivere.

Noi non vogliamo mollare, pur non sapendo quanto durerà, anzi cerchiamo di fare l'impossibile col vostro aiuto essenziale. Lo scrive l’associazione Kerjgma di Teramo che raccoglie beni per i profughi dell’Ucraina.

L’associazione rivolgendosi ai teramani scrive: “Continuiamo a raccogliere aiuti, concentrandoci soprattutto su cibo in scatola (tonno, carne, legumi, ecc.), riso e acqua ma anche, per chi preferisse aiutare economicamente l’associazione, con ogni contributo servono i fondi per pagare i TIR e comperare pane e cibo all'ingrosso direttamente in Romania, inviandolo agli ucraini in poche ore.

Per razionalizzare anche il nostro sforzo e resistere nel tempo, finché durerà questa emergenza come effetto di questa folle guerra, il magazzino della Gammarana resterà CHIUSO domenica e lunedì (Pasqua e Pasquetta) e, come volontari, rimarrà APERTO DALLA PROSSIMA SETTIMANA nei giorni pari, cioè OGNI MARTEDÌ, GIOVEDÌ e SABATO, sempre dalle 15.30 alle 19.00.