A CASA AVEVA PIANTE DI MARIJUANA: IN MANETTE

Nel corso dei servizi di controllo del territorio in Giulianova (TE): un uomo alla guida di una Mini Cooper è stato fermato dagli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova.

Durante il controllo, l’uomo residente a Giulianova, ha posto in essere un atteggiamento poco collaborativo nei confronti degli agenti, che si sono insospettiti ed hanno ritenuto di procedere ad una perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso dell’attività, presso l’abitazione della persona controllata sono stati rinvenuti 542 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana” e 8 arbusti di cannabis indica impiantata.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Teramo, in attesa dell’udienza di convalida.