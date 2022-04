RACCHETTE E GIOCHI CONTRO LA GUERRA

Promuovere l’integrazione dei bambiniin fuga dalla guerra e coinvolgerli in un’iniziativa che mira a valorizzare il ruolo dello sport nel sistema di accoglienza. E’ lo spirito che ha animato la manifestazione “Racchette e giochi contro la guerra”, promossa dall’AsdCircolo Tennis Teramo “C. Bernardini” con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’iniziativa ha visto quattordici bambini ucraini partecipare a una seduta di circa tre ore di attività ludica, sportiva e ricreativa nella quale i maestri di tennis e padel, insieme ai preparatori fisici membri dell’associazione, si sono messi a disposizione dei piccoliospiti che, grazie alla collaborazione tra il Comune e le associazioni che si occupano dell’inserimento dei minori ucraini nella nostra città, sono stati accompagnati al Circolo Tennis per vivere un momento di divertimento anche alla luce delle imminenti festività pasquali.

A portare il saluto dell’amministrazione ai bambini, questa mattina, sono stati il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore al sociale Ilaria De Sanctis che hanno regalato loro anche alcuni giochi donati al Comune dalla Lisciani Giochi. “Si tratta di un’iniziativa che attraverso lo sport, in questo caso il tennis e il padel, mira soprattutto ad infondere un messaggio di accoglienza ed integrazione nei confronti dei piccoli ospiti ed anche nei confronti della comunità cittadina – sottolineano i due amministratori – e che risponde a quegli obiettivi che l’amministrazione ha sempre considerato prioritari come la valorizzazione della solidarietà e dell’integrazione sociale, oltre che dello spirito di accoglienza nei confronti di una comunità che sta vivendo l’incubo della guerra. In un momento così difficile cercare di tenere sempre acceso il sorriso dei bambini, che è un sorriso di speranza, è un imperativo morale. Ringraziamo dunque l’Asd Circolo Tennis “C.Bernardini” per questa manifestazione e la Lisciani Giochi che ha donato al Comune diversi giochi, tra i quali quelli che oggi abbiamo consegnato ai bambini”.