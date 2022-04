C’È UN COMUNE ABRUZZESE TRA I 30 PIÙ RICCHI D’ITALIA

C’è anche un Comune abruzzese tra i trenta più ricchi d’Italia. In base alle dichiarazioni del 2021, riferiti ai redditi del 2020, un lembo della nostra regione vive con un reddito più alto di tutto il resto della regione. Anzi: di quasi tutti gli altri Comuni italiani, tranne gli altri 29 della classifica. Se il reddito medio degli italiani, infatti, è di circa 21mila euro, quello del Comune di Cugnoli, nel Pescarese, è di 28mila 658 euro. E cinquanta centesimi.

È però La Lombardia che domina la graduatoria. E poi c’è un po’ di Piemonte, qualche frammento di Liguria, Toscana, Abruzzo e Marche. Un dato è certo è, in fondo, non nuovo: la classifica dei primi 30 comuni per reddito Irpef pro capite, tratteggia i contorni del sistema di distribuzione della ricchezza in Italia. Con il Nord ricco e il Sud più povero. E in mezzo noi, il Centro Italia, che deve a Cugnoli un po’ di visibilità, con il suo 27 posto in Italia.