MULTATO PERCHÉ NON SI È VACCINATO MA È MORTO 17 ANNI FA…

È un caso che sfiora il paradosso, l’esempio tangibile dell’assurdità della burocrazia, il manifesto dei rischi della digitalizzazione malfatta. Lo racconta, in due righe, una lettrice di certastampa.it: “…vi racconto quello che è accaduto a me e la mia famiglia, nonostante mio padre sia deceduto 17 anni fa all'età di 38 anni in un incidente stradale, ieri ci è arrivata una lettera da parte dell'agenzia delle entrate con la sanzione di 100€ per la mancanza della vaccinazione al covid…”.

Chiaro, no?

Nel tentativo di stanare un no-vax, la potentissima macchina dell’agenzia delle entrate, ha scritto a questa famiglia teramana, invitandola a pagare la multa da 100 euro per il mancato vaccino.

“…così facendo hanno riaperto una ferita in noi”, commenta la nostra lettrice.

Anche in noi, davvero, e in tutti quelli che credono in un’Italia moderna.