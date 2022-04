VIDEO / TERAMO SI PREPARA A RIVIVERE L'EMOZIONE DELLA MARATONINA, ECCO TUTTI I DETTAGLI E I PERCORSI. CI SARA' ANCHE GAIA SABBATINI

Tra le “mancanze” più grandi provocate dalle restrizioni del Covid, la maratona pretuziana occupa un posto tutto suo. Perché la “Maratonina” non è un evento, non è una gara, non è una manifestazione.

La Maratonina è Teramo.

E’ parte del nostro modo di vivere e sentire questa città.

E’ l’emozione di una festa tutta nostra.

La Maratonina è Teramo.

Ci è mancata, per due anni.

Ma quest’anno torna, a celebrare la sua 41° edizione.

Da tutto l'Abruzzo e da ogni parte d'Italia verranno a Teramo appassionati e atleti, per correre una delle gare più affascinanti, che si snoda tra le vie dell'antica Interamnia Urbs, prima di accompagnare di nuovo i partecipanti all’ambito traguardo, protetto dal campanile della maestosa cattedrale.

Il Gruppo Podistico Amatori Teramo cura da sempre l'organizzazione dell'evento e con grande dedizione di tutti i suoi tesserati, ha fatto della Maratonina pretuziana una tra le manifestazioni piu' belle e meglio organizzate d’Italia.

Come tradizione impone, anche quest’anno si svolgerà una MARATONINA NON COMPETITIVA di 5 km, con ritrovo in piazza martiri alle 8,30 e partenza alle 9,30 (PERCORSO), che prevede, tra i premi, il trofeo dei Gruppi e quello delle Palestre, e una MARATONINA COMPETITIVA di 9 km, con ritrovo alle 15,30 e partenza alle 17.00 (PERCORSO)

GUARDA L'INTERVISTA A SALVI SU R115